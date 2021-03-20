Son dakika... Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı
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Son dakika... Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı

20.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:24
Son dakika... Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika habere göre Ardahan'da terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ardahan'da terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ardahan il jandarma komutanlığı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 2 şüpheli Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Son dakika... Ardahan'da terör propagandasına 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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