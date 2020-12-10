Son dakika! Ardahan'da stant açan polisten "kadına şiddet" bilgilendirmesi

Ardahan'da polis ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için stant açtı, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan Semt Pazarı alanında stant kurdu.

Stantta görev alan polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de alarak kadınlara broşür dağıttı, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, güvenli internet kullanımı ve çocuklar için temel güvenlik kuralları konulu broşürler de dağıtıldı.

Polisler, şiddetin sadece fiziki olmadığını, maddi, psikolojik ve çeşitli haklardan men etmenin de şiddetin çeşitleri arasında yer aldığını belirterek, kadınlardan şiddet yaşamaları halinde güvenlik güçlerinden destek almalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh