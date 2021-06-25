Son Dakika | Ardahan'da polisten kaçarken Kura Nehri'ni yüzerek geçen firari hükümlü yakalandı
Son dakika haberine göre Ardahan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Ardahan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A'nın saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Polisleri fark edince kaçan ve Kura Nehri'ni de yüzerek geçtikten sonra arazide koşmaya başlayan K.A, kovalamaca sonucu yakalandı.
K.A, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh