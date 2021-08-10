Son dakika: Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika: Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika: Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Tepesu köyü oturan Seyithan Güzel, evlerinin yakınından geçen dere kenarında oynarken dengesini kaybedip suya düştü.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan küçük Seyithan, ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik Seyithan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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