Son dakika: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini kumar oynayarak ihlal eden 8 kişiye para cezası
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Son dakika: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini kumar oynayarak ihlal eden 8 kişiye para cezası

08.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:01
Son dakika: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini kumar oynayarak ihlal eden 8 kişiye para cezası

Edinilen son dakika haberine göre Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza verildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza verildi.

Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, iskambil kartları ve 370 liraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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