Son Dakika | Ardahan'da jandarmanın sosyal tesisinde yapılan mescit hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Ardahan'da jandarmanın sosyal tesisinde yapılan mescit hizmete açıldı

Son Dakika | Ardahan'da jandarmanın sosyal tesisinde yapılan mescit hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ardahan'da, İl Jandarma Komutanlığının sosyal tesislerinde inşa edilen mescidin açılışı yapıldı.

Ardahan'da, İl Jandarma Komutanlığının sosyal tesislerinde inşa edilen mescidin açılışı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisler Bölgesi'ndeki mescidin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, bazı kurumların yetkilileri ile askerler katıldı.

Vali Öner, buradaki konuşmasında, jandarmanın özellikle Kovid-19 sürecinde gece gündüz demeden çok çalıştığını belirterek, İl Jandarma Komutanı Albay Aldemir'e teşkilat adına teşekkür etti.

Mescidin sosyal imkanlar açısından önemli hizmet olduğunu aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Jandarma ve polisimiz, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için kırsalda, şehirde bütün riskleri göze alarak hizmet ediyor, bayram ve tatil demeden bu görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çaba sarf ediyor, dolayısıyla sosyal imkanlarının da iyi olması gerek. Bu sosyal ihtiyaçların biri de mescit. Emek verenlerden Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya gelenler rahatlıkla ibadet ihtiyaçlarını güzide bir ortamda ifa etmiş olacak."

Müftü Pehlivan'ın açılış duasını yapmasının ardından hem misafirler hem de personel için yapılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.

Program, davetlilere yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Kazdıkları kuyu sonlarını getirdi! 2 arkadaş zehirlenerek hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu sonlarını getirdi! 2 arkadaş zehirlenerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Ardahan'da jandarmanın sosyal tesisinde yapılan mescit hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:46:00. #1.14#

title