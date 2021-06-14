Son Dakika | Ardahan'da jandarmanın sosyal tesisinde yapılan mescit hizmete açıldı

Son dakika haber: Ardahan'da, İl Jandarma Komutanlığının sosyal tesislerinde inşa edilen mescidin açılışı yapıldı.

Ardahan'da, İl Jandarma Komutanlığının sosyal tesislerinde inşa edilen mescidin açılışı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisler Bölgesi'ndeki mescidin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, bazı kurumların yetkilileri ile askerler katıldı.

Vali Öner, buradaki konuşmasında, jandarmanın özellikle Kovid-19 sürecinde gece gündüz demeden çok çalıştığını belirterek, İl Jandarma Komutanı Albay Aldemir'e teşkilat adına teşekkür etti.

Mescidin sosyal imkanlar açısından önemli hizmet olduğunu aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Jandarma ve polisimiz, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için kırsalda, şehirde bütün riskleri göze alarak hizmet ediyor, bayram ve tatil demeden bu görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çaba sarf ediyor, dolayısıyla sosyal imkanlarının da iyi olması gerek. Bu sosyal ihtiyaçların biri de mescit. Emek verenlerden Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya gelenler rahatlıkla ibadet ihtiyaçlarını güzide bir ortamda ifa etmiş olacak."

Müftü Pehlivan'ın açılış duasını yapmasının ardından hem misafirler hem de personel için yapılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.

Program, davetlilere yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh