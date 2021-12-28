Son dakika: Ardahan'da jandarmanın donmak üzereyken yaralı bulduğu kuş tedavi edildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekiplerinin donmak üzereyken yaralı bulduğu çakır kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi, Çamlıçatak köyü bölgesinde faaliyet yürütürken yaralı çakır kuşu buldu.

Jandarma ekipleri, soğukların etkisiyle donma tehlikesi de geçiren yaralı kuşu bölgeden aldıktan sonra veterinere götürdü.

Burada tedavisi yapılan kuş, ardından Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çakır kuşu, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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