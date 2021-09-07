Son dakika! Ardahan'da jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetliyor

Son dakika haberi... Ardahan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci gününde de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Ardahan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci gününde de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, denetimlerde servis aracı sürücülerinin ehliyetlerini ve araç belgelerini kontrol etti.

Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yaptı.

Jandarma ekipleri kontrol ettikleri servislerde, sürücüler ve öğrencileri uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Denetimlerde ekipler ayrıca öğrencilere maske, boyama kitabı ve jandarma trafik boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh