Son dakika: Ardahan'da hükumet konağı inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Ardahan'ın Göle ilçesinde çalıştığı hükümet konağı inşaatından düşen işçi öldü.
GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde çalıştığı hükümet konağı inşaatından düşen İşçi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kubilaybey Mahallesi'ndeki hükümet konağı inşaatından bir işçinin düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan Okan Atlı'yı (28) Göle Devlet Hastanesine kaldırdı.
Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Atlı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet