Son dakika... Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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Son dakika... Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Son dakika... Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ardahan merkezli Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Ardahan merkezli Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.

15 Haziran 2021 tarihinde İsveç uyruklu bir şahsın Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollardan Gürcistan'a geçiş yapacağı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen, Jandarma KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İsveç uyruklu kayıp şahıs, Çıldır ilçesi Baltalı köyünde ikamet eden bir şahsın evinde bulundu. Operasyonda toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra genişletilen operasyonlarda Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Antalya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 49 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise aranıyor. - ARDAHAN

Son dakika... Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Son dakika... Ardahan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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