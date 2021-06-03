Son dakika! Arçelik, 2050'ye kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefliyor

Son dakika haberleri... Arçelik, hazırladığı 13'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nun ayrıntılarını düzenlediği çevrim içi etkinlikle paylaştı.

Arçelik, hazırladığı 13'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nun ayrıntılarını düzenlediği çevrim içi etkinlikle paylaştı.

İklim aktivisti Selin Gören'in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, iklim değişikliğinde gelinen noktayı, alınması gereken önlemleri ve şirketin bu konudaki mücadelesini aktardı.

Arçelik'in 2050 yılında tüm operasyonlarında net sıfır emisyonu hedeflediğini açıklayan Bulgurlu, bu yıl sürdürülebilirlik raporunun da ana teması olan dünyanın geleceği için ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Bulgurlu, iklim değişikliği ile ilgili durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl 4,7 milyon hektar büyüklüğünde orman yok oluyor. Danimarka'nın yüz ölçümünden büyük bu alan, her 3 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde alanın yok olması demek. Plastik atık krizi her yıl katlanarak büyüyor. Güncel bir araştırmaya göre, 2050 yılında sera gazı emisyonlarının neredeyse yüzde 10'u tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanacak. 10 yıl önce ortalama 393 PPM olan atmosferdeki karbondioksit oranı bugün 418 PPM, 4 milyon yılın ve insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Çığ gibi büyüyen iklim krizinin ancak ortak hareketle çözülebileceğinin salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Bulgurlu, şunları söyledi:

"Salgın döneminde de sürdürülebilirlik hedeflerimizden sapmadan emin adımlarla ilerleyerek çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyon hedefliyoruz. 2030 sera gazı emisyon azaltım hedeflerimiz, Paris Anlaşması'nın 2 santigrat derecenin altında hedefi doğrultusunda Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. Buna göre doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden Scope 1 emisyonlarını 2018 yılındaki seviyeye göre yüzde 15, dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden Scope 2 emisyonlarımızı yüzde 30, tüketicimizin satın aldığı ürünlerimizden kaynaklı Scope 3 emisyonlarını ise yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başardık. Türkiye'den uluslararası piyasalara 350 milyon avroluk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek reel sektör şirketleri arasında bir ilke imza attık ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buradan elde ettiğimiz finansmanı sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızda kullanacağız."

"Geleceği İyileştiren Teknoloji"

Dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2'nci kez Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde "Endüstri Lideri" olduklarını da hatırlatan Bulgurlu, bu yıl 13'üncüsünü yayımladıkları sürdürülebilirlik raporunda tüm paydaşlarını daha iyi bir gelecek için iş birliğine davet ettiklerini söyledi.

İklim aktivisti Selin Gören ise, "Beni aktivist olmaya yönlendiren çocukluğumdan bu yana insanların doğadan kopması ve doğaya zarar vermeye başlaması oldu. Amacım bu konuda farkındalığı artırmak. Arçelik'in bu seneki sürdürülebilirlik raporunun ana teması da Şimdi Beraber Hareket Etme Zamanı. Gezegene verdiğimiz zararı ancak hep birlikte harekete geçerek onarabiliriz." şeklinde konuştu.

Arçelik, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda "Geleceği İyileştiren Teknoloji" çatı yaklaşımının kapsamını genişleterek, daha iddialı 2030 hedefleri belirledi. Rapordan öne çıkan bazı ilerleme ve başarılar ise şöyle kaydedildi:

"Arçelik 2019 ve 2020 yılında küresel üretim tesislerinde Scope 1 ve 2 karbon emisyonlarını kendi elde ettiği karbon kredisiyle sıfırladı. Türkiye'de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305 bin 407 ton CO2e emisyon azaltım hakkı elde etti. Şirket karbon nötr olmayı sürdürebilmek için önümüzdeki dönemde de 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 15 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı, küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan yapmayı hedefliyor. Dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki en iyi 100 şirketinin listelendiği Corporate Knights Global 100 listesinde de yer alma başarısını gösterdi. Türkiye, Güney Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan'daki üretim tesislerinde ürün başı enerji tüketimi 2015 yılındaki seviyeye göre yüzde 46,7 azaltarak, daha önce 2030 için belirlenen yüzde 45'lik azaltım hedefine ulaşılmış oldu."

"6,5 milyon ton su tasarrufu"

Rapora göre, Türkiye, Güney Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan'daki üretim tesislerinde ürün başı su çekimi 2015 yılındaki seviyeye göre yüzde 52 azaltılırken, daha önce konan yüzde 45'lik azaltım hedefine 2030 yılından önce ulaşıldı. 2030 yılına kadar yine bu ülkelerdeki üretim tesislerinde atık geri dönüşüm oranının 2015 baz yılına göre yüzde 99 azaltılması hedefleniyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı oranının yüzde 40 biomaterial kullanım oranının da yüzde 5 artırılması öngörülüyor.

Yapılan tasarruflara ilişkin verilerin de paylaşıldığı raporda, şunlar ifade edildi:

"Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya tesislerini devreye aldığımız 2014 yılından bugüne kadar, piyasadan topladığımız 1,3 milyon adet enerji tüketimi yüksek ürünleri enerji verimli yeni ürünler ile değiştirerek yaklaşık 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine, diğer bir deyişle 2,5MW gücünde 52 rüzgar türbininin yıllık enerji üretimine denk enerji tasarrufu sağladık. 6,5 milyon ton su tasarrufu elde ettik. 2020 yılında 8 ton geri dönüştürülmüş balık ağı atığı ve 111,7 ton geri dönüştürülmüş endüstriyel iplik atığı, fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi parçalarında kullanıldı. Türkiye'de üretilen küçük ev aletleri ve TV ürünlerimizin kutularında yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilir karton kullanıldı. Arçelik Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen özel formül ile bugüne kadar çamaşır makinesi ve yıkayıcı-kurutucu kazanları üretmek için yaklaşık 58 milyon geri dönüştürülmüş PET şişe kullanıldı. Bu sayede, karbon emisyonları 1,675 ton azaltıldı ve işlenmemiş plastik kullanımını azaltarak 39.000 GJ enerji tasarrufu elde edildi. Enerji verimli ürünlerin satışından elde edilen ciro tüm cironun yüzde 50'sine tekabül etti. Enerji verimliliği projeleriyle 5,217 ton CO2 emisyonu azaltıldı. Atık azaltımı ve su verimliliği projeleri ile yaklaşık 13 milyon TL tasarruf elde edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu