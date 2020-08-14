Son Dakika | Arazi kavgası ile ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
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Son Dakika | Arazi kavgası ile ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini öldürdüğü iddiası ile dün gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:55

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini öldürdüğü iddiası ile dün gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Arazi kavgası ile ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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