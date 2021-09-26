İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kapaklı Mahallesi'nde Yusuf T. ile resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Fatma Ö'nün evlerinin önünde, amca çocukları A.T, kardeşi R.T. ve oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan Yusuf T. ile Fatma Ö, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf T'nin tedavisi ise sürüyor.

Şüpheliler A.T, R.T. ve B.T. gözaltına alındı.