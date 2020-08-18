Son dakika... Araştırma: Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Araştırma: Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir

Son dakika haberlerine göre İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabileceğini ortaya koyduİngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden "Imperial College London"ın internet sayfasında yer alan habere göre, "Diabetes Care"...

Son dakika... Araştırma: Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir
18.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:37

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabileceğini ortaya koydu

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden "Imperial College London"ın internet sayfasında yer alan habere göre, "Diabetes Care" dergisinde yayımlanan çalışmada, çocuklar arasında tip 1 diyabet vakalarının, İngiltere'de Kovid-19 salgınının zirvesinde neredeyse iki katına çıktığı bildirildi.

Imperial College London'da görevli uzmanlar tarafından yürütülen çalışmada, ülkede Kovid-19 nedeniyle karantina sürecinin başladığı 23 Mart ile 4 Haziran arasında, Londra'nın kuzeybatısındaki 4 sağlık kuruluşunun yataklı 5 pediatri ünitesindeki çocuklardan alınan veriler incelendi.

Salgının ülkede zirveye ulaştığı süreçte, 30 çocuk, söz konusu hastanelere yeni ortaya çıkan tip 1 diyabet ile başvurdu. Bu sayı, önceki yıllarda senenin aynı döneminde görülen tipik vaka sayısının yaklaşık iki katı oldu.

Araştırmacılar, birimlerin ikisinde, her birinde 10 vaka olmak üzere tip 1 diyabet tanısı konulmuş çocuklarda artış tespit etti.

Bu sayı, önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 2 ve 4 vaka olarak kayda geçmişti. Diğer üç birimdeki oranlar önceki yıllara benzerdi.

Ateş veya öksürük dahil Kovid-19 semptomları ile başvuran bu çocuklardan 21'ine virüs ve antikor testi yapıldı. Yeni teşhis edilmiş diyabetli toplam 5 çocuğun halihazırda Kovid-19'a yakalanmış olduğu tespit edildi.

"Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var"

Çalışmanın lideri, "Imperial College Healthcare NHS Trust"tan Karen Logan, "Araştırmamız, salgının zirve yaptığı dönemde, çocuklarda yeni tip 1 diyabet vakalarının sayısının, önceki yıllara kıyasla kuzeybatı Londra'daki hastanelerin ikisinde alışılmadık derecede yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmalarımızı ilerlettiğimizde, bu çocukların bazılarında aktif yeni tip koronavirüs olduğunu ya da daha önce virüse maruz kaldığını gördük." dedi.

Bunun, bazı çocuklarda Kovid-19 ile tip 1 diyabet gelişimi arasında potansiyel ilişki olduğunu gösteren ilk çalışma olduğuna inandıklarını söyleyen Logan, "İkisi arasında kesin bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ancak bu arada hekimlerin bu potansiyel bağlantı konusunda dikkatli olacağını umuyoruz." yorumunu yaptı.

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün dikensi çıkıntılarının pankreasta insülin yapan hücrelere saldırıp onları yok edebileceğini düşünüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı 3. Sayfa
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka
Magazin Alişan Ozan Güven Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika... Araştırma: Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:40:39. #1.14#
title