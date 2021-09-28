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Son dakika! Araştırma: Aşılar, Covid-19'dan ölüm oranını düşürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika! Araştırma: Aşılar, Covid-19'dan ölüm oranını düşürüyor

Son dakika haberine göre Uganda'daki Makerere Üniversitesi'nden bilim insanları, aşıların ölüm oranını yüzde 45 oranında düşürdüğünü duyurdu.

Uganda'daki Makerere Üniversitesi'nden bilim insanları, aşıların ölüm oranını yüzde 45 oranında düşürdüğünü duyurdu. Araştırma sırasında iki doz aşı olan ve hastaneye kaldırılan kişiler arasında ölen olmadığı duyuruldu.

Uganda'nın başkenti Kampala'daki en büyük iki Covid-19 tedavi merkezinde, Mayıs- Haziran ayları arasında yapılan araştırmada, aşıların ölüm oranını düşürdüğü belirtildi. Araştırma kapsamında 1462 hastayı inceleyen bilim insanları, hastaneye yatışlarda ölüm oranının yüzde 45 düştüğünü açıkladı. Araştırma kapsamında yayınlanan makalede, hastalarının yüzde 21.9'unun 40-49 yaş arasında, yüzde 15'inin ise 70 yaş üstü olduğu bildirildi. Makale kapsamında yayınlanan grafikte ise aşı olmayanların ölüm oranı yüzde 34.8, ilk dozu olanların ölüm oranı yüzde 18.1, iki dozu olanların ise yüzde 0 olarak görüldü.

İKİ DOZ AŞI OLANLARDA CAN KAYBI OLMADI

Araştırmada en dikkat çeken kısım ise iki doz aşı yaptıran ve Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılan hastalar arasında araştırma süresince can kaybı olmaması oldu. Bilim insanları, ortaya çıkan sonuçlar kapsamında aşılama programlarının hızlandırılması çağrısında bulundu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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