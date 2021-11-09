Son dakika... Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte 115 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in Marib ilinde düzenlenen hava operasyonları sonucu, İran destekli Husi milislerden 115'inin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkenin orta kesimindeki Marib ve kuzeydoğusundaki e-Cevf illerine 31 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 115 silahlı Husi milisinin öldürüldüğü ve 19 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Husilere bağlı Saba haber ajansının haberinde, Arap koalisyon güçlerinin söz konusu süre içinde Marib'e 40 hava operasyonu gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bir güvenlik kaynağına dayandırılan bilgide, saldırıların, Marib'e bağlı Sirvah ve el-Cuba beldelerine büyük zarar verdiği, vatandaşların özel mülkleri ve tarım alanlarında büyük hasara sebep olduğu belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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