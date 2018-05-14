Arap Birliği'nden Kudüs Gündemli Olağanüstü Toplantı

Arap Birliği, Çarşamba günü ABD elçiliğinin 'yasa dışı' bir şekilde Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanacak.

BUGÜN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILACAK

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği için bugün açılış töreni düzenlenecek.

Törenin Türkiye saatiyle 16.00'da yapılması planlanıyor. Açılışa Başkan Donald Trump katılmayacak ancak davetlilere telekonferansla hitap edecek.

Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulunacak.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A ÖVGÜ: CESUR

Heyet, öncesinde ise dışişleri bakanlığındaki etkinliğe katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu burada yaptığı konuşmada, Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşıma kararını övdü. Netanyahu, kararı "cesur" olarak niteledi.

TRUMP'IN KUDÜS KARARINA DÜNYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğin de Tel Aviv'den taşınmasını kararlaştırmıştı. Karar dünya genelinde tepki çekmişti.

Bugün de açılışa tepki olarak büyük protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü bağımsız bir Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor.