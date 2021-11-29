Son dakika: Aranma kararı olan iki şahıs jandarma kontrolüne takıldı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanma' suçundan yakalama kararı olan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Derinkuyu ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.H.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Ayrıca Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan M.Y.'yi de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen İ.H.B. ve M.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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