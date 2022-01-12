Son dakika! Arananlara yönelik operasyonda yakalanan 28 zanlıdan 4'ü tutuklandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Mersin'de, çeşitli suçlardan aranması bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli suçlardan aranması bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 582 personelin katılımıyla çeşitli suçlardan haklarında yakalanma kararı bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 bin 928 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Ekipler, 1'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan aranan 28 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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