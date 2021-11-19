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Son dakika! Arama kararı bulan 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Arama kararı bulan 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jasat (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan D.D., A.Y., M.H., Ö.Ö. ve C.H. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

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