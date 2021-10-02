Son Dakika | Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son Dakika | Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında öldürülmesine ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında öldürülmesine ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Üst düzey polis yetkilisi Naimul Haque yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin bir Arakanlı olduğu bilgisini paylaştı.

Arakanlıların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın öldürülmesine ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Öte yandan, Ullah silahlı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığında yanında olan kardeşi Habibullah, saldırganların yüzlerini kapattığını ancak bazılarını tanıdığını ifade etti.

Bir diğer tanık Muhammed Şerif de 8 ila 10 kişilik bir grubun ofise girdiğini ve üçünün Mohib Ullah'ın etrafını sardığını aktardı.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastın aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyinde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı.

Arakanlıların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün sitesinde yer alan haber de, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong Kampı'nda Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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