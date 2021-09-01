Son Dakika | Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Son Dakika | Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre - Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Kahramanmaraş'ta bir araç içinde sıkışıp çıkamayan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

- Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir araç içinde sıkışıp çıkamayan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi Ulaş, kullandığı hafif ticari araç ile seyir halindeyken aracın motor kısmından kedi sesi duydu. Aracını durdurduktan sonra motor kaputunu kaldırıp kediyi arayan Ulaş'ın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bir süre çalışma yapan ekipler kediyi bulunduğu yerden kurtararak sokağa bıraktı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son Dakika | Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika | Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika | Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika | Araçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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