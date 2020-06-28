Son Dakika | Araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. T.U. idaresindeki 34 TL 3238 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Açıkgöz idaresindeki 07 AHR 087 plakalı motosiklet caddede çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, Kadir Açıkgöz'ü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Açıkgöz tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA