Son Dakika | Aracıyla köpeğin ölümüne neden olan zanlı serbest bırakıldı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, aracıyla bir köpeğe çarparak ölümüne neden olan zanlı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün cipiyle Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda seyreden Katar uyruklu A.H.A.Q.M. yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.

Köpeğin ölmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen A.H.A.Q.M. yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracıyla yol kenarındaki iki köpeğin üzerine doğru hareket etmesi, köpeklerden biri kaçarken diğerinin aracın altında kalması yer alıyor.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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