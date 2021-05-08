Son Dakika | ARACININ ÜZERİNDE PARA DOLU CİPS KUTUSU BULAN HEMŞİRE, POLİSE TESLİM ETTİ
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Son Dakika | ARACININ ÜZERİNDE PARA DOLU CİPS KUTUSU BULAN HEMŞİRE, POLİSE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA'da, işten çıkıp, iftara yetişmeye çalışan hemşire Samet Zengin (22), otomobilinin üzerine koyulan cips kutusunun içine bakınca 2 bin 939 lira olduğunu gördü.

BURSA'da, işten çıkıp, iftara yetişmeye çalışan hemşire Samet Zengin (22), otomobilinin üzerine koyulan cips kutusunun içine bakınca 2 bin 939 lira olduğunu gördü. Parayı sahibine ulaştırılması için polise teslim eden Zengin, "İlk başta çöp sandım, atacaktım sonra ağır olduğunu fark edince içine baktım ve paraları gördüm" dedi.

Olay, dün akşam, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Samet Zengin, iftara kısa süre kala işten çıkarak, eve yetişmek için otomobilinin başına geldi. Aracının üzerine koyulan cips kutusunu fark eden Zengin, eline aldığında ağır gelince çöpe atmadan içine baktı. Zengin, cips kutusunda, çay paketleri ile 200 liralık banknot ve madeni paralardan 2 bin 939 lira olduğunu gördü. Zengin'in ihbarıyla otoparka Beşevler Polis Merkez Amirliği ekipleri geldi. Polisler, kutudan çıkan paraları tek tek sayıp, tespit edilecek sahibine ulaştırılmak üzere muhafaza altına aldı.

'ÇÖP SANDIM, ATACAKTIM'

Parayı bulduğu anı anlatan hemşire Samet Zengin, "İşten çıktım, eve gidecektim. Aracımın yanına geldiğimde bu kutuyu fark ettim. Aracın üzerine koymuşlar. İlk başta çöp sandım, atacaktım ama elime alınca ağır olduğun fark ettim. Açtım, içine baktım; birkaç paket çay ve 200 liralar ile demir paralar olduğunu gördüm. Sonra da polisi aradım, onlar geldi. Kimin bıraktığını bilmiyorum" dedi.

Son Dakika | ARACININ ÜZERİNDE PARA DOLU CİPS KUTUSU BULAN HEMŞİRE, POLİSE TESLİM ETTİ
Son Dakika | ARACININ ÜZERİNDE PARA DOLU CİPS KUTUSU BULAN HEMŞİRE, POLİSE TESLİM ETTİ
Son Dakika | ARACININ ÜZERİNDE PARA DOLU CİPS KUTUSU BULAN HEMŞİRE, POLİSE TESLİM ETTİ
Son Dakika | ARACININ ÜZERİNDE PARA DOLU CİPS KUTUSU BULAN HEMŞİRE, POLİSE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Aracının üzerinde para dolu cips kutusu bulan hemşire, polise teslim etti
Son dakika... Aracının üzerinde para dolu cips kutusu bulan hemşire, polise teslim etti
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