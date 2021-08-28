Son dakika haberleri! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında
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Son dakika haberleri! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu.

Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketinde, aracının sel sulara kapılarak sürüklendiğini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu. Kadın sürüklenen aracını ise cep telefonu ile görüntüledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun ilçelerinden birisi olan İnebolu'ya bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bir aracın sele kapılma anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Sel sularına kapılan aracını görüntüleyen bir kadın, gözyaşlarına boğuldu. Sürüklenen aracını saniye saniye görüntüleyen kadın, bir yandan da aracının arkasından ağladı.

Son dakika haberleri! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında
Son dakika haberleri! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında
Son dakika haberleri! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında
Son dakika haberleri! Aracının sele kapıldığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu...Sele kapılan araç cep telefonu kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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