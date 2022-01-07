Son dakika gündem: ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA - Haberler
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Son dakika gündem: ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan K.K., adliyeye sevk edildi.

ÇORUM (DHA) - Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan K.K., adliyeye sevk edildi. K.K., gazetecilerin sorularına "Benim olayla ilgim yok, zaten uzaklaştırma kararım var ve elektronik kelepçe takılıyım, suçsuzum" cevabı verdi.

Son dakika gündem: ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

Son dakika gündem: ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

Son dakika gündem: ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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