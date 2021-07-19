Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı Samsun'da 2018 yılında araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği için tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olup yargılandığı...

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

SAMSUN - Samsun'da 2018 yılında araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği için tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olup yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl yattığı cezaevinden çıkan eski polis, girdiği bunalım sonucu bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda 9 Temmuz 2018'de meydana gelen olayda, o zaman İlyasköy Polis Merkezinde görev yapan polis memuru Adem Yıldız (45), eşi Aynur Yıldız ile birlikte alışveriş yapmaya gitti. Adem Yıldız aracını bir unlu mamulleri dükkanı önüne park edip aracın içinde beklerken eşi Aynur Yıldız da yakında bulunan manava meyve almaya gitti. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının içinde darp edilen polis memuru Adem Yıldız, tabancasını ateşledi. Olayda unlu mamuller iş yerinin sahibi Rasim Sabah ile Fatih Ç. yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanan polis memuru Adem Yıldız yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Mart 2019 tarihinde 'tahrik altında adam öldürmek' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yaklaşık 2 yıl kalan ve meslekten ihraç edilen Adem Yıldız, geçen yıl şartlı salıvermeden cezaevinden tahliye oldu. Adem Yıldız, bunalıma girerek, bugün bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Boynuna bağladığı ipi binaya bağlayan ve ardından da eline bıçak alan Adem Yıldız için olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayın yapan Adem Yıldız'ı ikna etmek için ayrıca müzakerece polis de olay yerine gönderildi. 1 saat 40 dakika çatıda kalan Adem Yıldız, ikna edilerek aşağını indirildi. Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Pendik'te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı
Pendik'te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı
Araba kavgası kanlı bitti! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
Araba kavgası kanlı bitti! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Yener Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 18:53:39. #1.16#

title