Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı - Haberler
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Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı Pendik'te bir ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi kendi imkanlarıyla çıkamayınca kediyi kurtarmak içi harekete geçildi.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Pendik'te bir ticari aracın motor kısmında sıkışan kedi kendi imkanlarıyla çıkamayınca kediyi kurtarmak içi harekete geçildi. Mahsur kalan kedi itfaiye ve Pendik Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pendik'te Kaynarca Mahallesinde vatandaşlar, ticari bir aracın motor kısmında bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kediyi olduğu yerden çıkaramayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Pendik Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışması ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Araç motorunda mahsur kalan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa

Veteriner, İtfaiye, Pendik, kedi, 3. Sayfa, Haber

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