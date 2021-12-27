Araç kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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Araç kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Araç kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yağmur giderlerine çarpan aracında hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yağmur giderlerine çarpan aracında hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik ilçesi Serbest Bölge köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dinçer Koru (61) idaresindeki 77 DC 124 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yağmur giderlerine çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koru'nun nabzının atmadığını tespit etti. Hemen hastaneye sevk edilen Koru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koru'nun otomobil ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği ve bu yüzden kaza yaptığı öğrenildi.

(Hurşit Topal/İHA)

Araç kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Araç kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Araç kullanırken kalp krizi geçirip kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

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