Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
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Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü

Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı, sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı, sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Görkem Demir(21) yönetimindeki 16 UN 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
Son Dakika | Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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