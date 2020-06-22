Son Dakika Apple WWDC 2020 Sızıntıları Apple'ın büyük etkinliği WWDC 2020, TSİ 20.00'de başlayacak. Online düzenlenecek ilk Apple Geliştiriciler Konferansı olacak WWDC 2020, yazılım odaklı olacak gibi görünüyor.

Apple'ın büyük etkinliği WWDC 2020, TSİ 20.00'de başlayacak. Online düzenlenecek ilk Apple Geliştiriciler Konferansı olacak WWDC 2020, yazılım odaklı olacak gibi görünüyor. iOS 14 (iPhoneOS 14), iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 ve macOS 10.16 ile gelecek yenilikler, yeni özellikler gösterilecek. Peki, son sızıntılar ne diyor? 2020 WWDC etkinliğinde neler göreceğiz?

Apple WWDC 2020 Etkinliği Canlı İzle

Apple'ın tamamen online ilk global WWDC20 etkinliği TSİ ile 20.00 - 22.00 arasında gerçekleşecek ve etkinliği tüm platformlardan takip etme şansı bulacağız. Cupertino'lu teknoloji devinin Geliştiriciler Konferansı'nda donanımdan ziyade yazılım tanıtması bekleniyor. Online olmasına rağmen şimdiye kadarki en büyük WWDC etkinliği olacağı söyleniyor. Haliyle Apple'dan beklentiler büyük.

Sızıntılara göre, macOS'in bir sonraki sürümünün adı Big Sur olacak. macOS 10.16 güncellemesi olacak Big Sur, yeniden tasarlanmış sistem kullanıcı arayüzü, Safari tarayıcı yenilikleri ile gelecek. iPhone kullanıcılarının en büyük şikayetleri iOS 14 güncellemesi ile çözülecek gibi görünüyor. Yeni iOS sürümünde ana ekran widget'ları, uygulamalar için liste görünümü, telefon görüşmesi arayüzü değişiklikleri (tam ekran yerine bir banner uyarı stili ekleneceği söyleniyor), varsayılan uygulamaların değiştirilmesi gibi pek çok değişiklik olacak. tvOS 14, HomeKit ile daha iyi entegre olacak. Şu anda Apple TV, Siri uzaktan kumandadaki ses kontrolünü kullanarak akıllı ışıklar gibi HomeKit aksesuarları kontrol edilebiliyor ancak tvOS'te özel bir Home uygulaması yok. iPadOS 14, yeni tasarıma sahip kenar çubuğu (sidecar) ile bizleri karşılayacak ve el yazısı girişini destekleyecek. Safari tarayıcıya Apple Pencil desteği gelecek. Sistem genelinde de yeni giriş yöntemi seçenekleri (el yazısı tanıma ve cihaz üzerinde dil çevirisi gibi) olacak. Yeni iCloud Keychain özellikleri, sesli arama ve sekme değişiklikleri de göreceğiz.

Yeni iMac'ler, ARM Tabanlı MacBook'lar Sürpriz Olur!

Bu yıl WWDC'de donanım tanıtılmayacak. Ming-Chi Kuo, yeniden tasarlanmış iMac'in üçüncü çeyrekte (Temmuz - Eylül) piyasaya sürüleceğini söylüyor. ARM tabanlı MacBook'lar da gelecek ancak etkinlikte sadece Apple'ın ARM'ye geçişini duyurmasını bekliyoruz.