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Son dakika... APARTMANDAKİ YANGINDA 15 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MUĞLA Dalaman ilçesinde, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst kattaki dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

MUĞLA Dalaman ilçesinde, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst kattaki dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Karaçalı Mahallesi Şehit Hamza Atakul Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bugün saat 05.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan dairelerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Yangın söndürülürken, 4 katlı binanın yoğun duman altında kalmasından dolayı merdiven aracıyla üst kattaki dairelerde bulunan 15 kişi tahliye edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Son dakika... APARTMANDAKİ YANGINDA 15 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika... APARTMANDAKİ YANGINDA 15 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika... APARTMANDAKİ YANGINDA 15 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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