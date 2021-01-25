Son Dakika | Apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
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Son Dakika | Apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

25.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:40
Son Dakika | Apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, beş gün önce bir apartmanda çıkan yangında oğlu ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, beş gün önce bir apartmanda çıkan yangında oğlu ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Müftü Mahallesi Şehit Asım Çömeten Sokak'taki apartmanın 3. katında, 20 Ocak'ta çıkan yangında yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan iki çocuk annesi Nurhan Karayel (42), Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Karayel, dün hayatını kaybetti.

Karayel'in cenazesi Ereğli Hatip Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Ereğli'de, apartmanın 3. katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan bir kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılmış, alevlerin arasında kalan ve kendi imkanlarıyla evden çıkan Nurhan Karayel ise ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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