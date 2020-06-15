Son Dakika | Apartman sakininin çatıdan düşen sacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
Gelen son dakika haberine göre Artvin'de apartman sakininin çatıdan düşen sacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
15.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:28
Artvin'de apartman sakininin çatıdan düşen sacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dere Mahallesi'ndeki sitede oturan kişi, gece rüzgarın etkili olduğu sırada aracını kontrol etmek amacıyla apartmanın önündeki otoparka indi.
Bu esnada çatıdan düşen sac apartman sakininin önüne düştü.
Apartman sakininin sacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulması, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA