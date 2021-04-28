Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)

Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da eşi Ayşe Cenikli'yi, tabanca ile başından vurarak öldüren Bülent Cenikli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

5 AYRI DOSYASI VAR

Bu arada Bülent Cenikli'nin bu yıl 1 ay evden uzaklaştırma aldığı, uzaklaştırmanın 13'üncü gününde eşiyle barıştığı, Cenikli'nin Nisan ayı başında evden yine 2 ay uzaklaştırma aldığı ve eşiyle yine barışmak üzere eve gittiği belirtildi. Bülent Cenikli'nin aile içi şiddet ile ilgili 5 ayrı dosyasının olduğu da öğrenildi.


Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hakan Altun
Spor Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:17:58. #1.15#

title