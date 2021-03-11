Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı

11.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:42

Son dakika haberlerine göre Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yılmazlar Mahallesi Türkoğlu Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Onuralp Sertdöğücü, binanın havalandırma boşluğunda, 3 gün boyunca mahsur kalan kumruyu kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairenin banyosundaki havalandırma menfezini sökerek, kumruyu kurtardı. Kumru, doğal ortamına bırakıldı. Onuralp Sertdöğücü, Havalandırmada üç gündür iki kumru vardı. Önce yuva kurdular sandık, bir şey yapmadık. Kumrunun sesleri artınca kurtarmaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Bunun üzerine itfaiye çağırdık. Allah razı olsun, 15 dakika içinde kumrulardan birini kurtardılar. Diğer kumru ise kendisi çıkıp, uçarak uzaklaştı. İtfaiyecilere teşekkür ediyoruz dedi.

Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: MANİSA Apartman boşluğunda mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:48:20. #1.15#
title