Son Dakika: AÖL 4. dönem sınav tarihi 2021? Açık Lise 4. Dönem sınavı ne zaman?

Son Dakika: Binlerce AÖL öğrencisi 4. Dönem sınav tarihi araştırmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde eğitim öğretim uzaktan eğitim modeline geçiş yapılmıştı. 3. Dönem sınavların yapılması sonrasında yeni sınav döneminin ne zaman yapılacağı merak konusuyken sıkça araştırılan 2021 AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? Açık lise 4'üncü dönem sınavları uzaktan mı yapılacak?

Son Dakika: Binlerce AÖL öğrencisi 4. Dönem sınav tarihi araştırmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde eğitim öğretim uzaktan eğitim modeline geçiş yapılmıştı. 3. Dönem sınavların yapılması sonrasında yeni sınav döneminin ne zaman yapılacağı merak konusuyken sıkça araştırılan 2021 AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? Açık lise 4'üncü dönem sınavları uzaktan mı yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: AÖL 4. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavları, 3 Temmuz saat 09.30' dan 7 Temmuz saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirildi.

AÖL 4. dönem sınavın ne zaman yapılacağı konusunda henüz net bilgi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili MEB'den resmi açıklama geldiğinden haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÇIK LİSE 4'ÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI UZAKTAN MI YAPILACAK?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını çerçevesinde Türkiye'de sınavlar uzaktan yapılmıştı. AÖL 4. Dönem sınavlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sınavların yüz yüze yapılacağı düşünülmektedir.