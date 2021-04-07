Son dakika! AÖF sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, sorularının yanıtlarını arıyor. AÖF sınavlarının bu dönem de online mı yoksa yüz yüze mi olacak?