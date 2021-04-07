Son dakika! AÖF sınavları online mı?
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Son dakika! AÖF sınavları online mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Güncel
Son dakika! AÖF sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, sorularının yanıtlarını arıyor. AÖF sınavlarının bu dönem de online mı yoksa yüz yüze mi olacak?

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor. 15-26 Şubat arasında kayıt yenileme sonrası gözler bahar dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aradı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Son dakika! AÖF sınavları online mı?

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler..

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 8 Ağustos 2021

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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