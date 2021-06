Son dakika! ANTGİAD Başkanı Sert: "Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı "

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) çevrimiçi olarak düzenlediği 'ANTGİAD ve Bir Lider' programına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konuk oldu. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, üyelerin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. ANTGİAD'ın girişimcilik konusunda da gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Gençlerin start-up ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya'nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız.

Birlikte ilerlemeye hazırız

Programa dernek çalışmaları, projeleri ve girişimcilik ile ilgili bilgiler vererek başlayan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya'nın en köklü iş insanları derneği olduklarını ifade etti. Dernek olarak 32 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Sert, ANTGİAD'ın faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana kent dinamikleriyle birlikte Antalya için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gençliğin verdiği enerjiyi ve dinamizmi kent için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sert, "Bizler ANTGİAD olarak mottosu 'Birlikte İlerleriz' olan bir derneğiz. Birlikteliğin gücüne çok fazla inanıyoruz. Genç iş insanları olarak her türlü projeye ve her türlü iş birliğini hazırız. Antalya için atılacak her adım geleceğimize bırakılacak bir mirastır. Biz gençler olarak hem bu mirası doğru teslim almak hem de bizden sonraki gençlere sapasağlam teslim etmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Antalya'da start-up ve melek yatırımcı ekosistemi oluşmalı

ANTGİAD'ın girişimcilik konusunda da gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Gençlerin start-up ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya'nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız. Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ekonominin gelişmesi ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması için çok önemli" diye konuştu.

Uysal: Çocukluğumdan bu yana ekonomi haberlerini takip ediyorum

Programa konuk olarak katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışmaları ve projelerinin yanı sıra girişimcilik ve liderlik hakkında görüşlerini dile getirdi. ANTGİAD'ın konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ümit Uysal, konuşmasına gençlerin iş dünyasında olmasının önemine değinerek başladı.

İş dünyasının ve ekonominin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Bir hukukçu olmama rağmen çocukluğumdan bu yana ekonomi haberlerine ayrı bir ilgim var. Ekonomi haberlerini kesintisiz olarak takip ederim. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ekonomi haberlerini takip etmeye çalışıyorum. Hukukçuluk zamanında değil ama bugün bir yerel yönetimin başındayken bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütçe yapıyoruz, geleceği planlamaya çalışıyoruz. Bunların tamamı ekonomi ile oluyor" dedi.

Turunç Masa 7/24 çalışıyor

Konuşmasına belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler vererek sürdüren Başkan Uysal, pandemi döneminde sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak sürdüğünü ifade etti. Son 1 buçuk yıldır belediye olarak çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Uysal, "Bu süreci en başından bu zamana Turunç Masa'nın 7/24 kesintisiz çalışması ile sürdürüyoruz. Hem sosyal yardımlar olsun hem de temizlik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Muratpaşa'da yaşayan vatandaşlarımızı sosyal belediyecilik anlayışıyla hiç yalnız bırakmadık" şeklinde konuştu.

Programda Başkan Ümit Uysal, Kırcami'nin son durumu, Muratpaşa Kariyer Ofisi, dijital dönüşüm ve akıllı kentler ile katılımcıların sorularını cevapladı. - ANTALYA

