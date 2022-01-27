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Son dakika! Antalyasporlu forvet oyuncusu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

AA, Oktay Özden - Spor
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Son dakika! Antalyasporlu forvet oyuncusu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

Son dakika haber: Antalyaspor Kulübü, futbolcuları Paul Mukairu'nun Danimarka'nın Süper Lig ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Antalyaspor Kulübü, futbolcuları Paul Mukairu'nun Danimarka'nın Süper Lig ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Nijeryalı 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mukairu, Antalyaspor formasıyla son üç sezonda Süper Lig ve kupa mücadelelerinde 53 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Danimarka, Medya, Spor, Haber

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