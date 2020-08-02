Son Dakika | Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak Son dakika haberine göre Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona Afyonkarahisar'da yapacağı iki kamp dönemi ve İstanbul'da katılacağı turnuvayla hazırlanacak.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona Afyonkarahisar'da yapacağı iki kamp dönemi ve İstanbul'da katılacağı turnuvayla hazırlanacak. 22-30 Ağustos'ta yapılacak turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe yer alacak.

Süper Lig'i 45 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Kurban Bayramı sürecinde futbolcuların kullanacağı izin sonrası başlayacak. Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için 6 Ağustos'tan itibaren Antalya'da toplanacak. Sağlık kontrolleri ve testlerin ardından kırmızı beyazlılar, 10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek. Kampta teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenman yapacak Fraport TAV Antalyaspor, daha sonra İstanbul'da düzenlenecek turnuvaya katılacak. 22-30 Ağustos'ta yapılacak turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe yer alacak.Kırmızı beyazlılar, turnuvanın ardından ikinci kamp süreci için Afyonkarahisar'a dönecek. Yeni sezona iki kamp dönemi geçirerek hazırlanacak kırmızı beyazlılar, ligde oynanacak ilk maçtan bir hafta önce Antalya'ya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarla tamamlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ve kırmızı beyazlı yönetimin transfer çalışmaları devam ediyor. Celustka ile yolları ayıran kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, Charles, N'dinga, Chico, Salih Dursun ve Yekta Kurtuluş ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Fredy ile yeni sözleşme imzalamayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, transfer döneminde dahil edeceği futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi istiyor.

- Antalya

Kaynak: DHA