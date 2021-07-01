Son dakika... Antalyaspor'da yeni transfer Doğukan Nelik sakatlandı
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Son dakika... Antalyaspor'da yeni transfer Doğukan Nelik sakatlandı

Son dakika... Antalyaspor'da yeni transfer Doğukan Nelik sakatlandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Doğukan Nelik'in antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Doğukan Nelik'in antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Doğukan'ın antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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