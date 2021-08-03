Son dakika... Antalya'ya desteğe giden 112 ambulansı alev aldı
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Son dakika... Antalya'ya desteğe giden 112 ambulansı alev aldı

Son dakika... Antalya'ya desteğe giden 112 ambulansı alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'daki orman yangınlarına destek olmak için Yalova'dan Manavgat'a giden 112 acil ambulansı arızalanarak alev aldı.

Antalya'daki orman yangınlarına destek olmak için Yalova'dan Manavgat'a giden 112 acil ambulansı arızalanarak alev aldı.

Manavgat ilçesindeki yangın sonrası destek için Yalova'dan görevlendirilen 112 ambulansı, ilçede teknik arıza sonrası bir anda alev aldı. Olayda 112 ekibinden hiç kimse yara almazken, ambulansta ciddi hasar meydana geldi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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