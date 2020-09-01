Son Dakika: Antalya'ya bir ayda 11 bin uçuş
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Son Dakika: Antalya'ya bir ayda 11 bin uçuş

Son dakika haberine göre FRAPORT TAV Antalya Havalimanı, koronavirüs sürecinde son bir ayda 11 bin uçuşa ev sahipliği yaptı.

Son Dakika: Antalya'ya bir ayda 11 bin uçuş
01.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:48

FRAPORT TAV Antalya Havalimanı, koronavirüs sürecinde son bir ayda 11 bin uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu süreçte, 31 ülkeden 1 milyon 750 bin yolcuya hizmet verildi. 

Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü, 1 Temmuz itibarıyla yurtdışı uçuşların başlamasıyla ayakta kalma mücadelesi veriyor. Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilk ayak bastığı nokta olan Fraport TAV Antalya Havalimanı, özellikle son bir ayda binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet verdi. 

Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, ağustos ayında 57 havayolu vasıtası ile 31 ülkeden 117 rotada toplam 11 bin uçuşa ev sahipliği yapıldığı, 1 milyon 750 bin yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyanın Antalya'ya açılan kapısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" denildi. 

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Kaynak: DHA

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