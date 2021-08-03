Son dakika... Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
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Son dakika... Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor

Son dakika... Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

AA muhabirinin Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, orman yangınlarının etkili olmaya başladığı ilk anlardan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Antalya ve Muğla'ya 112 TOMA gönderildi.

Araçlar her iki ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor.

Yangın çıkması muhtemel illerde de söz konusu araçlar müdahaleye hazır bekletiliyor.

Son dakika... Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
Son dakika... Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
Son dakika... Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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