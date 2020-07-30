Son Dakika: Antalya Valisi Yazıcı'dan, Kurban Bayramı mesajı Son dakika gelişmesine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçildiğini, bundan dolayı bayramda büyüklerin ellerinin öpülemeyeceğini belirtti.

Herkesin bayramını kutlayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Küçüklerimizi kucaklayamayacağız ama en azından bir ve beraber olmanın sevinciyle bayram neşemizi çoğaltacağız. Türk milleti olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da kırgınlıkları unutacağız, çevremizdeki insanlara özellikle de çocuklarımıza ve muhtaçlarımıza gereken ilgiyi ve değeri göstereceğiz. Bu anlamda, Antalya Valiliği olarak, her türlü önlemi aldığımızı, bayramı, sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında geçirebilmemiz amacıyla tüm birimlerimizin, bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacağını da bilmenizi istiyorum. Ancak tedbirlere hep birlikte uyacağız."

Vali Yazıcı, yollarda kaybedilen zamanın telafisinin mutlaka olduğunu ancak kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA