Son Dakika: ANTALYA Ukraynalı kadının motosikletten savrulduğu kaza kamerada
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Son Dakika: ANTALYA Ukraynalı kadının motosikletten savrulduğu kaza kamerada

Son dakika gündem haberi... Ukraynalı kadının motosikletten savrulduğu kaza kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, marketin önünde park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptığı kazada, motosiklette bulunan Ukraynalı İnna Romanova ağır yaralandı.

31.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:32

Ukraynalı kadının motosikletten savrulduğu kaza kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, marketin önünde park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptığı kazada, motosiklette bulunan Ukraynalı İnna Romanova ağır yaralandı. Romanova'nın, çarpmanın etkisiyle havaya savrularak, önce otomobilin üzerine ardından yere düştüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan marketin önünde meydana geldi. Alışveriş için gelen S.C.K. ve F.U.'nun park edilen otomobilden inip, markete girmesinin ardından plakası öğrenilemeyen, üzerinde 1'i kadın 2 kişinin olduğu motosiklet de marketin önüne geldi. Motosikletli, alışveriş için inip, markete girerken, kadın ise motosikletin üzerinde beklemeye başladı. Kısa süre sonra aynı yönde giden R.S.T.'nin (24) kullandığı 45 AAL 547 plakalı otomobil, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 07 LNB 36 plakalı otomobil, önündeki 07 JR 570 plakalı otomobile, bu araç da motosiklete ve üzerinde oturan kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Ukrayna uyruklu İnna Romanova, havaya savrularak, çarpan otomobilin üzerine düştükten sonra ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve özel hastaneye götürülen İnna Romanova'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan testte 2.12 promil alkollü olduğu belirlenen R.S.T.'nin sürücü belgesine el koyularak 1228 lira ceza uygulandı. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem yapıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi. Marketin önünde 2 otomobil park halinde bulunurken, üzerinde 2 kişinin olduğu motosikletin de geldiği görüldü. Görüntülere göre, sürücüsü motosikleti otomobillerin önüne park edip, alışveriş için markete girerken, yolcu olarak bulunan Ukraynalı İrina Romanona ise motosiklette bekliyor. Birkaç saniye sonra arkadan gelen otomobil, hızla park halindeki 2 otomobile, en öndeki otomobil de Romanona'nın bulunduğu motosiklete çarpıyor. Zincirleme kazada, motosiklette bulunan İrina Romanova, çarpmanın etkisiyle havaya savrularak, önce otomobilin üzerine ardından yere düşüyor. Görüntülerde kazayı fark edenlerin koşuşturması da görülüyor.

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Son Dakika: ANTALYA Ukraynalı kadının motosikletten savrulduğu kaza kamerada

Kaynak: DHA

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