Son dakika! ANTALYA Prof. Dr. Yalçın Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı yaptırın
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Son dakika! ANTALYA Prof. Dr. Yalçın Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı yaptırın

Son dakika haberi... Prof. Dr. Yalçın: Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı yaptırınAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Son dakika! ANTALYA Prof. Dr. Yalçın Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı yaptırın
18.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:54

Prof. Dr. Yalçın: Bu yıl zatürre ve grip aşılarınızı yaptırın

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, özellikle 65 yaş üstü, kronik kalp, böbrek, karaciğer hastalığı olanların şimdiden zatürre, eylül ayı itibarıyla da grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayısının 1000'in altına indiğini ancak bu sayının da yeterli olmayıp, yaklaşık 500'lere kadar düşmesi gerektiğini vurguladı. Bu dönemde vaka sayısının düşmesiyle birlikte sonbahar ve kış aylarında bir şans olabileceğini belirten Prof. Dr. Yalçın, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaştıklarını hatırlatarak, eylül ayı itibarıyla grip, şimdiden de zatürre aşılarının yaptırılması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 'Bu dönemde hasta sayısı giderek artacak olursa bununla beraber yanında eşlik edecek başka birçok virüs hastalığı da eş zamanlı karşımıza çıkacak. Bunların bulunması klinik tabloları daha da ağırlaştıracak" dedi.

'GRİBE VE ZATÜREYE KARŞI KORUNMAYA KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Koronavirüse karşı birçok aşı çalışmasının yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, 'Özellikle 65 yaş üzeri kronik akciğer, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, kanser hastaları, steroid kullananlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların mutlaka eylülden itibaren grip aşısı ve şimdiden de zatürre aşısını yaptırması gerekiyor. En azından bizim gribe ve zatürreye karşı korunmamız açısından bu dönemde ciddi katkısı olacaktır. Covid-19 için birçok aşı geliştirme çalışması halen devam ediyor, ama bunlar 3-5 aylık süreçte en azından elimizde olamayacak. Onun için grip aşımızı mevsimi gelince yaptıralım, zatürre aşısını şimdi bile yaptırabiliriz ki devletimiz bunu sağlayabiliyor. Sağlık kuruluşlarında bahsettiğimiz hastalıkları olan bireyler ücretsiz yaptırabiliyor" diye konuştu.

'KOMPLİKASYONLARA KARŞI ETKİ SAĞLAYABİLİR'

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 'Koronavirüse karşı bu aşıların bir etkisi yok ama aşılarınızı yaptırırsanız en azından grip olmayacaksınız. Bizim gripten daha fazla korktuğumuz, ikincil bakteriyel enfeksiyonlardır. Burada karşımıza çıkan en büyük ajan zatürre aşısıdır. İleri yaştaki kronik rahatsızlıkları olan bireylerde öldürücü olabiliyor o nedende bu aşıları özellikle yaptırmamız gerekiyor. Dolaylı bir şekilde koronavirüsle karşılaştığımızda dahi kısmen bu tür komplikasyonlara karşı katkısı olacaktır" dedi.

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Kaynak: DHA

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