Son Dakika | Antalya OSB'de fabrika yangını Son dakika gelişmesine göre Antalya OSB'de fabrika yangını (1)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Antalya OSB'de fabrika yangını (1)

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

Kaynak: DHA