Son Dakika | Antalya OSB'de fabrika yangını
Son dakika gelişmesine göre Antalya OSB'de fabrika yangını (1)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
19.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:51
Antalya OSB'de fabrika yangını (1)
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
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Kaynak: DHA